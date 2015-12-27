Папа Франциск призвал страны Центральной Америки помочь беженцам с Кубы

По словам Папы Римского, многие из этих кубинцев – жертвы нелегальных перевозчиков людей.

Несколько тысяч кубинцев застряли на границе между Коста-Рикой и Никарагуа, после того как правительство Никарагуа запретило им проезжать через территорию страны, сообщает Русская служба ВВС.

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Корреспонденты сообщают, что число кубинцев, просящих убежища в этом году выросла на 80%, так как многие кубинцы опасаются, что улучшение отношений между Кубой и США приведет к тому, что выходцы из Кубы больше не смогут автоматически получать право на жительство в Америке.

Правительство Никарагуа не объясняет, почему оно не пропускает кубинцев через свою территорию, но Манагуа считается союзником правительства Кубы.