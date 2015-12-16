Еврокомиссия предлагает добровольный механизм переселения мигрантов

Это должно помочь стране справиться с волной беженцев, и мобилизовать Анкару к ограничению наплыва нелегальных мигрантов в Евросоюз, сообщает Польское радио.

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По разным данным, в турецких лагерях находится более 2 млн мигрантов. Еврокомиссия обратилась к странам-членам Евросоюза, чтобы на добровольных началах принять у себя часть мигрантов. Конкретное количество не указано, но говорится о лицах, зарегистрированных в турецких лагерях до 29 ноября.

Комиссия предостерегает, что механизм будет прерван, если Анкара не будет выполнять взятых на себя обязательств – если количество нелегальных мигрантов из Турции в Европу будет резко расти. Еврокомиссия также проинформировала о приостановке участия в программе Швеции – в связи с тем, что в этой стране зарегистрировано рекордное количество заявлений об убежище.