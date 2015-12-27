В Китае приняли антитеррористический закон, запрещающий СМИ сообщать подробности теракта

Как передает Радио Свобода, новый закон, принятый 27 декабря, также ограничивает право СМИ сообщать о подробностях терактов. Закон запрещает средствам массовой информации сообщать о деталях террористической деятельности, которые могли бы привести к «имитации», и показывать сцены «жестокие и бесчеловечные».

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Закон, который вступает в силу с 1 января, критиковался западными странами, когда был в стадии разработки, в частности, из-за киберположения.

Президент США Барак Обама и государственный департамент США возражали публично против требования закона о том, что зарубежные технологические фирмы должны предоставлять китайскому правительству ключи шифрования - это является условием для ведения бизнеса в Китае.

Ключ – это способ кодирования сообщений, так что лица, которые используют программное обеспечение связи, могут обмениваться сообщениями приватно, не опасаясь подслушивания.

Представители Запада считают, что это положение ставит под угрозу права человека и свободу слова, облегчая расправу над критиками правительства.

Китайские чиновники заявили, что новый антитеррористический закон необходим из-за растущей угрозы со стороны боевиков и сепаратистов, особенно в западном регионе Синьцзян, где сотни людей погибли из-за насилия в последние несколько лет.