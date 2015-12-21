Холодный расчет Обамы - Frankfurter Allgemeine

Об этом пишет Томас Гутшкер в своей статье "Холодный расчет Обамы", опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

Дональд Трамп и Тед Круз, лидеры предвыборной гонки, говорят так, будто последние годы прожили на Луне.

На этой неделе Трамп предложил уничтожить семьи террористов, чтобы победить в борьбе с терроризмом. Круз заявил, что выбирает "ковровые бомбардировки" для целенаправленного уничтожения террористов. Страшно даже представить, во что превратится Америка, если один из этих "великих стратегов" будет в Белом доме.

Барак Обама решил не участвовать в этой шумихе – даже если из-за этого он выглядит слабаком перед большей частью населения страны. Вместо этого, президент поделился своими мыслями в нескольких статьях.

Его не удивляет, что они распространились с невероятной скоростью. Теперь мир знает, почему Обама не хочет отправлять свои войска в Сирию и Ирак для проведения наземной операции против "Исламского государства".

Каждый месяц было бы 100 убитых, 500 раненых, и затраты составляли бы $10 млрд - так ему сообщили генералы. Только в одном случае президент готов пойти на такие потери: если террористы будут угрожать существованию Америки, так что нормальная жизнь там будет невозможной.

Когда будет такой случай? Разумеется, не тогда, когда два человека, очевидно связанные с ИГ, убьют 14 человек на рождественской вечеринке. И не тогда, когда террористы, как в Париже, будут стрелять в посетителей кафе и устраивать кровопролитие в концертном зале.

Парижане продолжают жить, концертный зал будет открыт в следующем году. Это должна быть катастрофа масштаба 11 сентября. Она затронула всю страну и повлекла за собой значительные ограничения гражданских свобод американцев.

Выводы после катастрофической войны в Ираке

Нет, Америка не сошла с ума. Ее президент хладнокровно и рационально размышляет над тем, что может означать военное развертывание. Он сделал выводы после войны против Саддама Хусейна, которую и его соотечественники сейчас видят в ином свете: Саддам никогда не угрожал существованию Америки, просто Америка не сумела утвердиться как миротворческая сила в исламском мире.

Есть ли сейчас европейские правительства, которые готовы заплатить за развертывание сухопутных войск в Сирии и Ираке? Не готова даже Франция, чье правительство объявило ИГ "тотальную войну" после терактов в Париже. Не говоря уже о Берлине.

Обама и те, кто поддерживает его курс, теперь должны работать над тем, чтобы сирийцы и иракцы сами восстали против бойцов ИГ, среди которых много иностранцев. В Сирии это удастся только тогда, когда закончится другая война – за власть в Дамаске.

Этому способствуют переговоры в Вене, которые, после принятия резолюции Совета Безопасности ООН, теперь опираются на прочный фундамент. Тем не менее, это всего лишь проект. Между сторонами по-прежнему существует конфликт интересов. Но уже небольшой победой будет, если пути его решения стороны будут искать за столом переговоров, а не с оружием в руках.

Следующие шаги во многом зависят от России. Москва хочет обеспечить себе влияние и военную базу в Сирии, но ей нечего делать на шиитской "оси" от Тегерана до Дамаска. Это рычаг, который поможет разрушить союз Асада.

Запад должен пойти навстречу России, как бы трудно ни было. Путин, в свою очередь, должен знать: возможность прийти к соглашению будет существовать только, пока Обама находится у власти. Потому что следующему американскому президенту может понравиться сбивать российские самолеты.