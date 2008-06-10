Россия увеличит присутствие ВМФ в трех океанах

Министерство обороны Российской Федерации планирует в летний период обучения увеличить присутствие ВМФ России в Атлантическом, Тихом и Северном Ледовитом океанах, а также увеличить радиус действия подводных сил Северного флота, сообщил журналистам во вторник начальник главного управления боевой подготовки и службы войск ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Шаманов.

"Планами на летний период обучения определена задача увеличить присутствие флота не только в Атлантическом океане, но основные усилия направить на Тихий и Северный Ледовитый океаны, а также увеличить радиус действия подводных сил Северного флота", - сказал Шаманов.