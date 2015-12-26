Ливни угрожают полностью затопить столицу Парагвая

От стихии больше всего пострадал Парагвай. Президент страны Орасио Кортес ввел чрезвычайное положение, передает Русская служба Би-Би-Си.

Уровень воды в реке Парагвай уже практически приблизился к критическому, и новый приток воды угрожает затопить всю столицу страны Асунсьон и прилегающие районы.

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Власти Парагвая полагают, что, возможно, им придется эвакуировать все население, живущее по берегам реки, - то есть еще десятки тысяч человек.

От небывалых тропических дождей повысился уровень большинства рек также в Уругвае, Аргентине и Бразилии.

На севере Аргентины эвакуированы около 20 тысяч человек. В южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул около 1800 семей были вынуждены покинуть свои дома.