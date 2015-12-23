Туристам предложат скидки в отелях за ночлег с незнакомцем в одном номере

Воспользоваться предложением можно будет уже с начала 2016 года, пишет Лента.ру со ссылкой на Fox News.

Туристы, которые зарегистрируются на сайте, смогут выбрать один из отелей Сиэтла, Лас-Вегаса, Портленда, Сан-Франциско и Лос-Анджелеса.

Читайте такжеРоссийским туристам предложили туры на сирийскую войну

После того как путешественник загрузит на сайт данные о своей поездке, ему автоматически будет подобран сосед в комнату. При этом будут учитываться указанные при регистрации интересы и любая другая дополнительная информация, поступившая от туриста.

Основатель сайта Байрон Шеннон (Byron Shannon) рассказал, что идея пришла к нему, когда он не нашел недорогого и безопасного места для ночлега во время одной из своих поездок. «Мы создали Winston Club, чтобы у туристов появился простой и недорогой способ найти комфортное место для размещения в отеле. Мы хотели найти надежное и бюджетное решение», — пояснил Шеннон.