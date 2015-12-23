Туристам предложат скидки в отелях за ночлег с незнакомцем в одном номере
Сайт для путешественников Winston Club предложит туристам ночлег в гостиницах с 50-процентной скидкой при условии, что они согласятся разделить номер с незнакомцем.
Воспользоваться предложением можно будет уже с начала 2016 года, пишет Лента.ру со ссылкой на Fox News.
Туристы, которые зарегистрируются на сайте, смогут выбрать один из отелей Сиэтла, Лас-Вегаса, Портленда, Сан-Франциско и Лос-Анджелеса.
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После того как путешественник загрузит на сайт данные о своей поездке, ему автоматически будет подобран сосед в комнату. При этом будут учитываться указанные при регистрации интересы и любая другая дополнительная информация, поступившая от туриста.
Основатель сайта Байрон Шеннон (Byron Shannon) рассказал, что идея пришла к нему, когда он не нашел недорогого и безопасного места для ночлега во время одной из своих поездок. «Мы создали Winston Club, чтобы у туристов появился простой и недорогой способ найти комфортное место для размещения в отеле. Мы хотели найти надежное и бюджетное решение», — пояснил Шеннон.