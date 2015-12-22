"Когалымавиа" получила страховку за взорвавшийся над Синаем самолет

Как говорится в сообщении страховой компании "Ингосстрах", взрыв самолета в небе над Синаем признан страховым случаем, передает Би-би-си. Выплата проведена в связи с полной гибелью воздушного судна, говорится в сообщении страховщика.

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Также "Ингосстрах" продолжает выплаты компенсаций родственникам пассажиров, погибших при крушении А321.

Как сообщал УНИАН, самолет A321 российской авиакомпании "Когалымавиа" потерпел катастрофу 31 октября через полчаса после вылета из Шарм-эш-Шейха, в 100 км к югу от города Эль-Ариш.

На борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа, все они погибли.

Эта катастрофа стала крупнейшей в истории российской авиации. Согласно ФСБ России, на борту во время полета сработало самодельное взрывное устройство мощностью до килограмма в тротиловом эквиваленте, в результате чего самолет развалился в воздухе.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Исламское государство": боевики опубликовали фото бомбы, которую, как они утверждают, один из экстремистов заложил на борту самолета.