Латвия почти в два раза урезала помощь беженцам: "кто не хочет работать, останется без пособия"

Сегодня правительство Латвии приняло решение уменьшить размер пособия для беженцев — впредь получившим такой статус мигрантам будут платить 139 евро в месяц. Об этом сообщает местное издание Delfi.

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Теперь, если речь идет о семье, лишь один ее член может получить полную сумму в 139 евро. Остальным, вне зависимости от возраста, начислят лишь по 97 евро каждому. До этого пособие беженца составляло 256 евро в месяц, а несовершеннолетнему лицу — 30% от этой суммы.

В правительстве страны объяснили, что это позволит уравнять в плане пособий беженцев и уже живущих в стране латвийцев. Помимо этого, уменьшение размера пособия поможет сэкономить 380 тысяч евро.

Ранее министр благосостояния Улдис Аугулис заявил, что социальная интеграция беженцев в Латвии будет происходить по той же модели, что применяется и в отношении долгосрочных безработных — посредством вовлечения их на рынок труда.

"Кто не захочет работать — останется без пособия. Пока беженец может получать пособие и ничего не делать, но мы работаем над изменением этой системы. Будем вести в их отношении такую же политику, как и в отношении долгосрочных безработных. Они должны будут участвовать в рынке труда и сотрудничать, принимать ту работу, что им предлагает Госагентство занятости. Если они не будут этого делать, то останутся ни с чем", — пообещал Аугулис.