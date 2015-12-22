"Исламское государство" в 2015 году потеряло контроль над 14% захваченной территории (инфографика)
Территория, контролируемая террористической группировкой "Исламское государство", между 1 января и 14 декабря 2015 года, уменьшилась на 14% - на 12 тыс. кв. км, до 78 тыс. кв. км.
Таковы данные исследования американского института IHS jane's, пишет Европейская правда.
Потери ИГИЛ в 2015 году включают в себя большие участки на северной границе Сирии с Турцией, включая пункт пересечения границы в Таль Абьяд, который был главной точкой доступа группировки к турецкой границе с их фактической столицы в городе Ракка.
Иные существенные потери в Ираке включают город Тикрит, нефтеперерабатывающий комплекс Бейджи, а также участок главной магистрали между Раккой и Мосулом, что усложнило передачу товаров и боевиков между двумя городами.
В то же время ИГИЛ в текущем году удалось захватить Пальмиру в Сирии, а также города Рамади и Анбар в Ираке.
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Как отмечают в организации, сирийские курды в 2015 году нарастили больше территории – в сравнении с прошлым годом они контролируют на 186% больше. Сейчас они контролируют практически все регионы, заселенные курдами.
Сирийские курды формируют наибольшую часть объединения вооруженной сирийской оппозиции под названием "Демократические силы Сирии", которым оказывает поддержку возглавляемая США международная коалиция.