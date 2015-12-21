Иран выразил возмущение новыми визовыми ограничениями США

«Этот закон определенно повлияет на экономическое, туристическое, научное и культурное взаимодействие с Ираном, и он противоречит ядерному соглашению», – заявил замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, передает "Голос Америки".

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Ограничения предусмотрены новым законопроектом о федеральном бюджете, который президент Барак Обама подписал в пятницу.

Гражданам из 38 стран, для которых предусмотрен безвизовый режим въезда в США, понадобится получить визу, если у них также есть второе гражданство Ирана, Ирака, Сирии или Судана – четырех стран, которые США считают спонсорами терроризма. Также визы понадобятся тем, кто ездил в эти страны в течение последних пяти лет.

По словам Аббаса Аракчи, Иран планирует поднять этот вопрос в комиссии, которая следит за соблюдением ядерного соглашения.

В соответствии с соглашением, которое ограничивает ядерную деятельность Ирана, США не должны вмешиваться в торговую или экономическую деятельность, которая может способствовать нормализации отношений с Ираном.

Госсекретарь США Джон Керри в письме к министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу заверил, что США будут полностью соблюдать свои обязательства по ядерному соглашению. Он также напомнил Зарифу, что у Белого дома есть возможность отменить отдельные положения нового визового закона.