В Ираке впервые за последние 40 лет прошел конкурс красоты

Победительница первого в Ираке с 1972 года конкурса красоты отметила, что ее новая работа - это показать, что Ирак остается "страной красоты и культуры вопреки терроризму и насилию", сообщает Радио Свобода.

"Двадцатилетнюю Шаиму Абдельрахман объявили победительницей конкурса, который был проведен на фоне строгих мер безопасности в банкетном зале отеля в Багдаде поздно вечером 19 декабря", - говорится в сообщении.

Студентку, которая изучает экономику, из города Киркук выбрали из девяти участниц конкурса без дефиле в купальниках.

Абдельрахман также сказала, что она будет работать для содействия образовательных инициатив, особенно среди людей, которые являются переселенцами в результате конфликта.

Мероприятие организовал неправительственный фонд медиа, культуры и информации Аль-Мада.

Финалистки посетили лагерь для переселенцев в Багдаде.

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Телеканал Аль-Арабия сообщил, что проведение мероприятия изначально планировалось в октябре, но его перенесли после того, как местные священнослужители и религиозные лидеры осудили мероприятие как аморальное.

Также телеканал сообщал, что две конкурентки отказались от участия в конкурсе после получения анонимных угроз.