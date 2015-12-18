Обама: Асаду придется уйти с президентской должности - BBC

Барак Обама считает, что мир в Сирии не возможен до тех пор, пока большинство населения не признает правительство легитимным, сообщает BBC Украина.

По словам американского президента, стрелки часов нельзя перевести назад, но сейчас есть возможность найти переходное политическое решение сирийского кризиса. Уход Башара Асада, по мнению господина Обамы, откроет для сирийцев путь к строительству будущего без межрелигиозных конфликтов.

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Как отметил лидер США, переходный процесс в Сирии будет сложным, болезненным, но легкого пути к миру и стабильности в этом случае нет.