Обама: Воздушная операция против ИГ способствовала освобождению 40% населенных пунктов от боевиков в Ираке

Об этом он сказал на пресс-конференции в Белом Доме.

"Соединенные Штаты продолжают возглавлять международную коалицию и наша миссия - уничтожить "Исламское государство". "Исламское государство" уже потеряло примерно 40% населенных пунктов,которые они некоторое время контролировали в Ираке, и они теряюттерриторию в Сирии", - подчеркнул Обама.

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Президент США заявил, что по мере того как международная коалиция будет продолжать оказывать давление на боевиков ИГ, воздушная кампания будет продолжаться, чтобы "поразить ИГ еще сильнее, чем раньше, уничтожая их лидеров, командиров и силы".

"Мы наращиваем нашу поддержку партнеров на земле в то время, когда они заставляют ИГ отступить", - заявил Обама.