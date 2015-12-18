НАТО направит корабли и самолеты в Турцию во избежание инцидентов, подобных уничтожению Су-24

Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

По его словам, мера, в частности, направлена на то, чтобы избежать повторения ситуации с российским самолетом.

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«Мы договорились о пакете мер по обеспечению безопасности Турции с учетом нестабильной ситуации в регионе», - заявил Столтенберг.

Напрямую он не упомянул вмешательства российских самолетов в воздушное пространство Турции и атаку турецких ВВС на российский Су-24, однако отметил, что «в НАТО обеспокоены наращиванием военной мощи в регионе» и надеются повторить опыт контроля за воздушным пространством, внедренный в странах Балтии, «без инцидентов и аварий».