Столтенберг исключил направление сухопутных войск в Сирию

09:57, 07 декабря 2015
Мир
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НАТО исключает отправку сухопутных войск для борьбы против боевиков "Исламского государства" в Сирии.

REUTERS

Об этом заявил Генсек Альянса Йенс Столтенберг, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Это не стоит на повестке дня коалиции и союзников по НАТО", - сказал он.

"Соединенные Штаты имеют ограниченное количество специальных сил. Наиболее важно сейчас - это укрепить локальные силы. Это не легко, но это единственный вариант", - добавил Столтенберг.

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Генсек НАТО подчеркнул, что конфликт не является войной между Западом и исламским миром, а, скорее, "борьбой против экстремизма и терроризма".

"Мусульмане находятся на линии фронта в этой войне. Большинство жертв-мусульмане, и большинство из тех, кто борется против - это мусульмане. Мы не можем вести эту борьбу за них", - сказал он.

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