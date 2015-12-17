ЕС не доволен результатами соглашения с Турцией относительно беженцев - отчет

Это следует из отчета, подготовленного правительством Люксембурга, который председательствует в ЕС, и обнародованного в четверг, 17 декабря.

В отчете говорится о снижении потока беженцев, которые попадают из Турции в ЕС, после 29 ноября до 4 тысяч в день, пишет DW.

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Ранее эта цифра достигала 5-6 тысяч человек в сутки. Впрочем, такая динамика не обязательно является заслугой Анкары и может быть связана с другими факторами, такими как погода, говорится в документе, который цитирует агентство Reuters.

Отчет содержит вывод, что количество беженцев практически не изменилась за две недели после подписания соглашения по сравнению с двумя неделями до этого.

В то же время правозащитники недовольны поведением Турции по отношению к сирийским беженцам. 16 декабря международная правозащитная организация Amnesty International обнародовала доклад, в котором обвиняет Турцию в отправке беженцев обратно в Сирию и Ирак.

Начиная с сентября, сотни беженцев были задержаны на западной границе Турции и были перемещены под стражей на более чем тысячу километров к центрам содержания, расположенным на юге и востоке страны, говорится в докладе.

Напомним, по заключенному между ЕС и Турцией 29 ноября соглашением, Анкара согласилась помочь остановить поток искателей убежища в Евросоюз в обмен на финансовую поддержку, упрощение визового режима и возобновление переговоров о вступлении в ЕС.

Евросоюз выделил три миллиарда евро помощи Анкаре для улучшения условий пребывания беженцев. Если Турция будет успешно контролировать поток беженцев через свою территорию в ЕС, Евросоюз может согласиться принять 400 тысяч мигрантов, находящихся в стране.