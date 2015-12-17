"Они никогда не были звездными детьми": Путин прокомментировал слухи о деятельности своих дочерей

Об этом сообщает РБК.

«Я никогда не обсуждаю вопросов, связанных с моей семьей. Они не занимаются бизнесом и не занимаются политикой, они никуда не лезут», - сказал Путин.

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Путин также напомнил, что совсем недавно «все утверждали, что мои дочери получают образование за границей и постоянно живут за границей». Путин подчеркнул, что его дочери живут в России и никогда не выезжали на постоянное место жительство за рубеж. Президент сказал, что гордится своими дочерьми, которые свободно говорят на трех европейских языках, которые они используют в своей работе. Президент отметил, что его дочери делают «первые шаги в своих карьерах», но «добиваются определенных успехов».

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При этом Путин подчеркнул, что никогда не говорил о том, где работают его дочери, и не собирается делать этого - в том числе по соображениям безопасности. «Каждый имеет право на свою собственную судьбу. Они никогда не были звездными детьми, не получали удовольствия от того, что на них направлены софиты. Они просто живут своей жизнь и делают это очень достойно», - заключил президент.

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Как сообщал УНИАН, ранее агентство Reuters опубликовало расследование, из которого следует, что дочь Путина Катерина Тихонова владеет состоянием в миллиарды долларов. Расследование было опубликовано на сайте агентства во вторник, 10 ноября.