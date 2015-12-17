США считают, что Турция должна вывести войска из Ирака - СМИ

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Белый дом, передает Украинская правда.

"Вице-президент отметил, что недавняя отправка турецких сил на север Ирака произошла без предварительного согласия иракского правительства. Оба лидера приветствовали предварительные данные о выводе некоторых турецких сил и согласились, что это должно продолжаться. Они повторили, что любые силы могут присутствовать в Ираке в координации и с разрешения иракского правительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Байден "поддержал суверенитет и территориальную целостность Ирака и призвал Турцию сделать то же самое".

Читайте такжеЛавров: Москва поддерживает Ирак в противостоянии с Турцией

Напомним, 12 декабря иракские власти обратилась с жалобой в Совет Безопасности ООН в связи с присутствием турецких войск на севере страны.

Ранее УНИАН сообщал, что несколько сотен турецких солдат были размещены на севере Ирака вблизи захваченного террористами «Исламского государства» города Мосул.

В свою очередь, Ирак заявил, что ввод турецких войск в северную часть страны является нарушением ее суверенитета, и потребовал их немедленно вывести.