СМИ опубликовали фото попадания крылатой ракеты в жилой дом в России

Как рассказал «ЗР» на месте ЧП, запуск проходил с испытательного стенда в военном поселке, откуда на тот момент все жители были вывезены.

«Ракета упала между домом и магазином. Дом был полупустующий. Пожар повредил две квартиры. Во многих домах выбило стекла, и сегодня всю ночь и целый день шло восстановление окон. Магазин не пострадал», — сообщил он.

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Инцидент с ракетой произошел 15 декабря 2015 года в 11 часов по местному времени. По сообщениям СМИ, на военном полигоне под Архангельском проводился экспериментальный пуск крылатой ракеты, разработанной в «НПО машиностроения».

Ракета отклонилась от заданной траектории и угодила в трехэтажный кирпичный жилой дом, расположенный в поселке Сопка под Северодвинском (ныне входит в состав села Ненокса). Была повреждена кровля. Жильцов дома эвакуировали.