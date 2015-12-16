Пресс-секретарь СК РФ: русофобия аналогична СПИДу и берется из зависти к нашим душевным качествам

Об этом он написал в своей статье для издания "Известия".

"На антисанитарной почве мизантропии всходят ярко выраженные болезни самосознания. Например, "безродный космополитизм" вполне аналогичен гонорее, им тоже принято гордиться в определенной среде. Антисемитизм - болезнь стыдная, как сифилис, но в наши времена не смертельная, лечится при обращении к хорошему доктору, как в 1945-м. А вот русофобия - это как СПИД, болезнь неизлечимая и смертельная", - считает Маркин.

В связи с этим он задался вопросом, откуда берется русофобия.

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"Да все оттуда же - из зависти. Только завидуют не материальному благополучию, а душевным качествам - доброте, справедливости, готовности прийти на помощь, поделиться последним, не дрогнуть при любых обстоятельствах. Челябинский метеорит тому свидетель", - считает Маркин.

По его мнению, реагировать на русофобию не следует. "Любая наша реакция, кроме игнора - пища для вируса русофобии", - подчеркнул он.

"Мы, суровые челябинские мужики, и не в таких ситуациях бывали. Вот, помню, в детстве при 40-градусных морозах занятия в школе отменяли, так мы все дни на радостях в хоккей гоняли. А они нас думают информационными инфекциями донять? Наивные", - заявил также Маркин.

Кроме того, пресс-секретарь Следственного комитета прокомментировал положение дел в одной из соседних с Россией стран, назвав ее "бывшей".

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"Сейчас достаточно посмотреть на жалкие останки государства и экономики соседней страны, пораженной именно информационной инфекцией. А ведь всего-то западные партнеры привили сначала вроде бы не смертельный вирус гламура: «Хорошими делами прославиться нельзя!» И понеслось", - написал он.

По мнению Маркина, эта страна пришла к состоянию, когда в масс-медиа и блогах уже нет "вообще ни слова правды, а только попытка заразить всех вокруг своими недугами".

"И теперь политикам этого бывшего государства, чтобы о них вспомнили, приходится исполнять эротические дивертисменты прямо на местах "державной силы". И что? Миллионы в мире посмотрели на позорище, но хоть кто-нибудь запомнил, о ком и о чем речь? Ну да, прикольно, закрыли и забыли", - заявил официальный представитель российского ведомства.

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