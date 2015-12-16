Google назвал самые популярные поисковые запросы этого года

Самой обсуждаемой темой в мире стала ноябрьская террористическая атака в Париже: число запросов превысило 897 млн. Также после землетрясения в Непале пользователи спрашивали у Google «Как помочь Непалу?» свыше 85 млн раз, передает Lenta.ru.

Читайте такжеGoogle перейдет в управление новосозданной материнской компании Alphabet

Другой популярной темой оказался миграционный кризис в Европе. К нему относятся 23 млн запросов. По сообщению компании, итальянцы, например, выясняли, как усыновить сироту из Сирии, а немцы интересовались, из каких стран приезжают беженцы.

Когда Верховный суд США принял решение признать однополые браки законными во всех штатах, поисковик зарегистрировал рекордное количество запросов, связанных с однополыми браками и Верховным судом США одновременно, - суммарно около 182 млн.

Самой обсуждаемой персоной стал Брюс Дженнер, отчим Ким Кардашьян, объявивший о смене пола. Теперь его зовут Кейтлин Дженнер, и количество запросов, связанных с этим именем, превысило 344 млн.

Другим трендом 2015-го стало платье, которое поделило интернет на две половины: одни пользователи считали, что оно бело-золотое, другие — сине-черное. Эта тема породила 73 млн запросов. Спустя несколько дней дискуссий поиск по сине-черному платью оказался выше, чем по бело-золотому.

В сфере кино наиболее популярной оказалась премьера фильма «Звездные войны: Пробуждение силы». Только трейлер фанаты искали в Google более 155 млн раз. А наиболее ожидаемым музыкальным альбомом стал «25» певицы Адель. Запросы на эту тему в поисковике стали самыми быстрорастущими за всю его историю, а само слово Adele в Google вводили 439 млн раз.