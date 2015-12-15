Еврокомиссия предложила укрепить внешние границы ЕС - СМИ

Как пишет Deutsche Welle со ссылкой на Reuters, соответствующие поправки в Шенгенский пограничный кодекс Еврокомиссия согласовала во вторник, 15 декабря. В настоящее время полицейский контроль при въезде и выезде проходят только граждане неевропейских стран и беженцы.

Эта мера позволит лучше выявлять потенциальных джихадистов с европейскими паспортами, возвращающихся в Европу из Сирии.

Кроме того, Еврокомиссия предложила расширить полномочия и штат европейского пограничного агентства Frontex. Теперь это решение должен одобрить Европарламент и Совет ЕС, что может занять несколько месяцев.

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Между тем, как сообщило во вторник Frontex, за 11 месяцев текущего года внешние границы Евросоюза незаконно пересекли 1,55 млн человек. В то же время, по данным агентства, в ноябре количество нелегальных пересечений границ Евросоюза снизилось по сравнению с предыдущими месяцами. Причиной тому, как говорится в отчете, стали ухудшившиеся погодные условия, из-за чего добираться морем до берегов Европы для мигрантов стало опаснее.