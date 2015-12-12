ЕС создаст новую погранслужбу и береговую охрану

Как сообщает РИА «Новости», об этом в интервью газете Та Неа заявил еврокомиссар по вопросам иммиграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос.

По его словам, новая служба сможет вмешаться в ситуацию на границе без запроса от государства-члена ЕС, так как в нее войдут "национальные органы, ответственные за управление границами".

Еврокомиссар отметил, что новая служба сможет действовать, чтобы предотвратить кризисные ситуации, когда посчитает охрану границ недостаточной.

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"Идея состоит в том, чтобы разделить управление нашими внешними границами", — сказал Аврамопулос.

Ожидается, что вопрос о создании новой службы будет обсуждаться 15 декабря в Европарламенте и на саммите ЕС 17 и 18 декабря.

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По последним данным Международной организации по миграции (МОМ), в нынешнем году в Европу прибыли 985 тыс. 312 беженцев и мигрантов. Больше всего переселенцев приняла Греция — более 800 тысяч человек. При этом на пути в Европу погибли или пропали без вести почти 3,7 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, по данным агентства Frontex, с 1 января по 1 ноября 2015 года внешние границы ЕС пересекли 1,2 млн нелегальных мигрантов.