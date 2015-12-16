У Путина прокомментировали расширение санкций против Турции

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.

"На предмет возможных корректировок нужно все-таки вам спрашивать правительство. Вы знаете, что рамочное поручение было дано правительству. Оно занимается реализацией и выработкой вот этих возможных мер", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

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Ранее сегодня КоммерсантЪ сообщал, что Министерство экономического развития РФ подготовило проект постановления, предполагающегося расширение и уточнение введенных против Турции санкций.

Как пишет газета, в постановлении содержится список работ, которые запретят выполнять организациям, которые находятся под турецкой юрисдикцией. Речь идет об импорте строительных, туристических и гостиничных услугах, а также о деревообработке и обучении российских пилотов в Турции.