Генсекретарь Совета Европы отреагировал на решение России игнорировать вердикты ЕСПЧ

Об этом заявил в комментарии к новому российскому закону, разрешающему Конституционному суду игнорировать решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, передает Би-би-си.

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Генсекретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Конституционный суд России должен принимать решения руководствуясь Европейской конвенцией по правам человека.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Конституционный суд может принять решение о том, выполнять или нет постановления международных судебных инстанций. Ранее в суде пояснили, что решение может не исполняться в том случае, если оно противоречит положениям конституции России.