Власти США ищут жесткий диск "калифорнийских стрелков" на дне озера - СМИ

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Команда водолазов по поручению ФБР и шерифа округа начала работу в четверг, 10 декабря. Предполагается, что поиск займет несколько дней. Размер озера порядка 250 на 150 метров.

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До этого следствие получило информацию, что подозреваемые по делу, Ризван Фарук и его супруга Ташфин Малик, были в парке у озера в день нападения. Водоем находится в четырех километрах от места трагедии.

Помощник директора бюро ФБР в Лос-Анджелесе Дэвид Боудич отказался сообщать, что конкретно ищут водолазы. Как удалось выяснить CNN, речь идет о жестком диске компьютера, который принадлежал супругам.

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Напомним, что стрельба в заведении для людей с ограниченными возможностями в городе Сан-Бернардино (штат Калифорния) произошла 2 декабря около 11:00. Преступники открыли огонь в конференц-зале во время вечеринки госслужащих округа. По последним данным, жертвами стали 14 человек. Еще 17 получили ранения, десять из них находятся в тяжелом состоянии.