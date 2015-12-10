Россия отреагировала на обвинения Анкары в этнических чистках на территории Сирии

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Руководство Анкары, которое… заявило, что Россия якобы проводит этническую чистку в Сирии. Эти заявления странно комментировать, потому что они говорят о полной оторванности руководства Турции от жизни, от реальности, от того, что реально происходит в регионе. Все это звучит не первый раз", - сказала она на брифинге в четверг.

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По словам Захаровой, "мы эти заявления слышим за последние недели, можно сказать, регулярно, в основном это какие-то перепевания тех мотивов, о которых говорит руководитель этого государства, потом это все подхватывается, и исполнителями на разных уровнях пересказывается в той или иной трактовке".

"Эти недостойные заявления, беспочвенные обвинения говорят сами за себя", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Напомним, вчера премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу обвинил Россию в попытке осуществить этнические чистки в провинции Латакия в Сирии.

Глава турецкого правительства заявил, что "Россия пытается осуществить этническую чистку на севере Латакии, чтобы заставить всех туркмен и суннитское население, которое не имеет хороших отношений с режимом (президента Башара аль-Асада - УНИАН), покинуть территорию".