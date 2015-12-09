Чехия готовится к возвращению контроля на границах

Как сообщает Польское Радио, в конце 2007 года Чехия вместе со всеми своими соседями стала частью Шенгенской зоны, таким образом все ее границы стали внутренними границами Шенгена.

Вопрос восстановления пограничного контроля возник в связи с иммиграционным кризисом, а также террористическими атаками в Париже.

С момента вступления Чехии в шенгенскую зону была отменена инфраструктура на всех границах этой страны. Если Праге нужно будет срочно восстановить пограничный контроль, офицеры просто не будет иметь места для работы. Кроме того, Чехия ликвидировала как такую пограничную службу, которая ранее проверяла людей, пересекающих наземную границу.

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И хотя пока о восстановлении контроля в Евросоюзе говорят лишь гипотетически, министр внутренних дел Чехии Милан Хованец отмечает, что Чешская Республика должна быть готовой к такому повороту событий. Если это произойдет, полиции придется использовать переносные пункты контроля. Между тем, чехам сегодня неизвестно, где эти пункты устанавливать.

Как сообщал УНИАН, на фоне миграционного кризиса в Европе государства Евросоюза собираются вернуть контроль на внутренних границах на более длительный срок, чем разрешенные на данный момент полгода. По словам министр иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна, если работа по охране внешних границ Евросоюза будет недостаточно эффективной, каждый из его членов, очевидно, должно получить возможность контролировать собственные границы более полугода.