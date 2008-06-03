Отряд МЧС Украины участвует в учениях НАТО

2-5 июня отряд Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы принимает участие в международных полевых учениях НАТО „УСИМА-2008” по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, вызванных наводнениями с угрозой аварии на объекте химической промышленности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, об этом сообщил журналистам министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА.

По его словам, участие Украины в этих учениях осуществляется в соответствии с Индивидуальной программой партнерства между Украиной и НАТО в рамках программы „Партнерство во имя мира” и по приглашению Центра по урегулированию кризисных ситуаций Финляндской Республики.

Участие в учениях принимают 38 команд общей численностью 540 чел. и 40 национальных представителей в составе Координационного штаба учений из таких государств, как Австрия, Азербайджан, Бельгия, Босния и Герцеговина, Армения, Хорватия, Эстония, США, Финляндия, Грузия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Швеция и Великобритания.

Украину представляет сводный аварийно-спасательный отряд МЧС: группа радиационной и химической разведки (5 человек и 1 единица техники), группа поисково-спасательных операций (9 человек и 2 единицы техники), мобильный полевой госпиталь (26 человек и 4 единицы техники). Кроме того, трое представителей МЧС будут работать в составе Координационного штаба учений, а заместитель министра МЧС будет в качестве наблюдателя.

По сценарию, на южном побережье Финляндии, которое „пострадало” в результате повышения уровня воды в Балтийском море из-за сильных дождей и штормов, произошло затопление местности, включая жилые дома, местную инфраструктуру и объект химпромышленности. Активная фаза учеб пройдет в тоннеле метро, промышленном порту, на электростанции, комплексе очистных сооружений и нефтяном терминале.

По словам В.ШАНДРЫ, участие МЧС Украины в „УСИМА-2008” будет способствовать активизации сотрудничества нашего государства с НАТО в сфере чрезвычайного гражданского планирования в рамках “Партнерства во имя мира”, а также укрепит сотрудничество между МЧС и Евроатлантическим координационным центром НАТО.

МЧС Украины также изучит международный опыт в сфере чрезвычайного гражданского планирования и совершенствования механизмов управления кризисными ситуациями. Также участие в “УСИМА-2008” повысит имидж Украины на международной арене в области реагирования на чрезвычайные ситуации, продемонстрирует операционные возможности МЧС, отметил В.ШАНДРА.