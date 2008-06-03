Госбезопасность Нигерии ведет переговоры о судьбе украинского заложника

По сообщению Посольства Украины в Федеративной Республике Нигерия, Государственная служба безопасности Нигерии продолжает переговорный процесс с похитителями заложников, среди которых есть один гражданин Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, представители органов власти возлагают надежды на освобождение захваченных моряков именно путем переговоров, и пока не планируют применения силы.

2 июня с.г. через представителей местных общин состоялся прямой контакт представителей Государственной службы безопасности Нигерии с похитителями, которые находятся на захваченном судне.

Посольство поддерживает постоянные контакты с офисом губернатора, силовыми структурами Нигерии, представительствами компаний „Chevron” и „TWM” (судовладелец), Посольством Португалии в Нигерии.

Дело находится на контроле в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, 13 мая с.г. вблизи побережья штата Риверз было захвачено судно американской нефтяной компании „Chevron”. На борту захваченного судна находятся 11 человек, в том числе один украинец. По предварительной информации, за освобождение заложников похитители требуют выкуп в размере 250 тыс. долларов США.