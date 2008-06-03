Завтра Ющенко едет в Словению

4 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочий визит в Республику Словения.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, планируется, что во время визита глава Украинского государства встретится с Президентом Словении Данилом ТЮРКОМ, премьер-министром Янезом ЯНШОЙ.

В ходе встреч будут обсуждаться текущее состояние и перспективы украинско-словенских двусторонних отношений, которые имеют традиционно высокий уровень.

Кроме этого, стороны обменяются мнениями относительно возможностей активизации взаимодействия на приоритетном для Украины евроинтеграционном и евроатлантическом направлениях, а также затронут проблематику взаимодействия в торгово-экономической сфере.

Планируется, что в рамках визита В.ЮЩЕНКО будут подписаны такие документы: Соглашение между Украиной и Республикой Словения об обмене и взаимной охране информации с ограниченным доступом; Соглашение о сотрудничестве в сфере развития между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Словения.

Как сообщил на брифинге для прессы заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ, сегодня Словения председательствует в ЕС и будет отвечать за подготовку саммита Украина-ЕС, который состоится во Франции в сентябре этого года. Поэтому Украину интересует поддержка Словении в предоставлении нашей стране статуса политической ассоциации с ЕС, а также поддержка Словенией интеграции Украины в НАТО.