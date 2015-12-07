В Пентагоне решили существенно увеличить европейский бюджет в ответ на агрессию РФ - СМИ

По информации издания, в 2017-м бюджетном году будет "существенно увеличено" финансирование в рамках Европейской программы обеспечения безопасности, согласно которой США действуют в Европе с 2014 года, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Politico.

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По словам Майкла Маккорда из бюджетного комитета минобороны США, пока неизвестно, насколько значительным будет увеличение финансирования, однако уже известно, что "это будет достаточно существенный рост".

"Он также подчеркнул, что финансирование не будет использоваться для борьбы с миграционным кризисом, потому что европейские страны должны справиться самостоятельно", - сказал чиновник.

Ранее УНИАН сообщал, что в проекте бюджета Российской Федерации на 2016 год предусмотрены расходы на национальную оборону в размере 3,145 трлн рублей. Таким образом, расходы на оборону в России в 2016 году вырастут до 50,8 миллиарда долларов или 4% ВВП.