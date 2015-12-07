Правительство Латвии во главе с проукраинским премьером ушло в отставку

Раймонд Вейонис поблагодарил Лаймдоту Страуюму за то, что она взяла на себя смелость возглавить правительство в тот момент, когда никто не хотел этого делать, передает Би-би-си. Работа "технического премьера" Лаймдоты Страуюмы затянулась на два года. О причинах отставки правительства Страуюмы пока не сообщается.

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Правительство Лаймдоты Страуюмы проводило жесткую политику в отношении России на фоне участия Кремля в украинском конфликте.

Латвийские СМИ пишут о том, что разговоры об отставке правительства и премьера велись в стране последние несколько недель.