ООН в Риме поищет выход из мирового продовольственного кризиса
850 миллионов человек голодают
Организация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству (FAO) начинает сегодня в Риме трехдневный международный саммит по вопросам мирового продовольственного кризиса.
Как передает “Немецкая волна”, форум откроет генеральный секретарь ООН Пан Ги МУН. В саммите примут участие главы государств и правительств ряда стран, в том числе президенты Франции и Бразилии и премьер Италии. Германию на конференции будет представлять министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Гайдемари ВЕЧОРЕК-ЦОЙЛЬ.
Участники саммита планируют принять план действий по выходу из продовольственного кризиса.
По данным гуманитарных организаций, сейчас в мире 850 миллионов человек считаются живущими в условиях голода.