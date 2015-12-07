Полиция в Афинах разогнала протестующих слезоточивым газом (фото)

В ходе стычек в стражей правопорядка летели коктейли Молотова и камни. Демонстранты также громили попадавшиеся по пути автомобили, передает Русская служба Би-Би-Си.

Полицейские применили против протестующих слезоточивый газ.

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Столкновения происходили на нескольких улицах города. Полиция арестовала нескольких демонстрантов.

Протесты были приурочены к семилетию со дня гибели 15-летнего Александроса Григоропулоса, застреленного полицейскими.

15-летний Александрос Григоропулос погиб 6 декабря 2008 года от полицейской пули в ходе стычки в центре Афин.

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Беспорядки декабря 2008 года называют самыми массовыми в Греции с 1974 года, когда от власти была отстранена военная хунта: волна протестов прокатилась по 10 городам страны.