Полиция Лондона расследует нападение с ножом в метро как терроризм

Об этом сообщил полицейский чиновник, передает радио "Свобода". Напомним, в Лондоне три человека получили ранения в результате нападения мужчины с ножом, который, как сообщается, кричал "это за Сирию".

Читайте такжеВ Лондоне террорист устроил резню в метроПолиция задержала подозреваемого в инциденте, который произошел 5 декабря в метро в восточной части города.

Один из пострадавших, как сообщается, получил серьезные ранения, а двое других - незначительные.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря Великобритания начала наносить воздушные удары по вероятным объектам террористической группировки "Исламское государство" в Сирии.