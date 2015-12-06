Полиция Лондона расследует нападение с ножом в метро как терроризм
14:21, 06 декабря 2015Мир
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Полиция Лондона в настоящее время расследует нападение мужчины с ножом на пассажиров в метро как "террористический акт".
Полиция задержала подозреваемого в инциденте \ flickr.com/a_view_from_the_interior
Об этом сообщил полицейский чиновник, передает радио "Свобода". Напомним, в Лондоне три человека получили ранения в результате нападения мужчины с ножом, который, как сообщается, кричал "это за Сирию".
Читайте такжеВ Лондоне террорист устроил резню в метроПолиция задержала подозреваемого в инциденте, который произошел 5 декабря в метро в восточной части города.
Один из пострадавших, как сообщается, получил серьезные ранения, а двое других - незначительные.
Как сообщал УНИАН, 3 декабря Великобритания начала наносить воздушные удары по вероятным объектам террористической группировки "Исламское государство" в Сирии.
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