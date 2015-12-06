Сегодня в Армении проходит референдум по изменению конституции
09:27, 06 декабря 2015Мир
1589 0
В воскресенье в Армении проходит референдум о поправках к конституции.
Референдум в Армении был инициирован правящей Республиканской партией / Фото УНИАН
Он предусматривает переход к парламентской республике и замену мажоритарных выборов пропорциональными, передает Би-би-си.
Если предложения будут одобрены, фактическим руководителем страны станет премьер-министр, а президент превратится в избираемую депутатами церемониальную фигуру.
Читайте такжеОппозиция Армении объявила бессрочную сидячую забастовку
Референдум был инициирован правящей Республиканской партией. Оппозиция выступает против поправок, видя их главную цель в том, чтобы позволить нынешнему президенту Сержу Саргсяну остаться у власти в качестве премьера после 2018 года, когда истечет его второй президентский срок.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter