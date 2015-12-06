Сегодня в Армении проходит референдум по изменению конституции

09:27, 06 декабря 2015
Мир
1589 0

В воскресенье в Армении проходит референдум о поправках к конституции.

Фото УНИАН

Он предусматривает переход к парламентской республике и замену мажоритарных выборов пропорциональными, передает Би-би-си.

Если предложения будут одобрены, фактическим руководителем страны станет премьер-министр, а президент превратится в избираемую депутатами церемониальную фигуру.

Читайте такжеОппозиция Армении объявила бессрочную сидячую забастовку

Референдум был инициирован правящей Республиканской партией. Оппозиция выступает против поправок, видя их главную цель в том, чтобы позволить нынешнему президенту Сержу Саргсяну остаться у власти в качестве премьера после 2018 года, когда истечет его второй президентский срок.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter