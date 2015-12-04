Спецслужбы "потеряли след" одного из участников терактов в Париже – CNN

Спецслужбы европейских стран "потеряли след" одного из исполнителей терактов в Париже Салаха Абдеслама, передает ZN.ua со ссылкой на CNN.

Сообщается, что европейские спецслужбы упустили Салаха Абдеслама с того, момента как террориста отвез в Брюссель его друг 14 ноября, через день после парижских терактов.

Читайте такжеВ Бельгии предъявлены обвинения двум задержанным после парижских терактов

"Он был очень напуган и позвонил своим друзьям, чтобы они ночью забрали его из Парижа", - сказал источник телеканала.

По его словам, скорее всего террористы "Исламского государства" не будут рады появлению Абдеслама в Сирии, если ему удастся туда добраться.

Напомним, вечером 13 ноября Париж потрясла серия террористических актов. Неизвестные открыли стрельбу в нескольких районах города, в том числе в ресторане Le Petit Cambodge. Кроме того, около стадиона Stade de France, где проходил товарищеский матч футбольных сборных Франции и Германии, прозвучали три взрыва. На стадионе находился президент Франции Франсуа Олланд.

Читайте такжеТурчинов связал нападения в Париже с гибридной войной РФ: "Это были не обычные теракты"

Также террористы захватили заложников на рок-концерте в театре Bataclan. В результате терактов погибли 129 человек, более 350 получили ранения.

20 ноября французский парламент обеими палатами единогласно принял решение о продлении режима чрезвычайного положения на три месяца. Ответственность за парижские атаки взяли на себя террористы группировки "Исламское государство".