Британские парламентарии пожаловались на угрозы из-за решения поддержать бомбардировки ИГ в Сирии

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

В частности, лейборист Нил Койл выложил в твиттере скриншот сообщения, полученного от другого пользователя. Тот намекает, что готов напасть на парламентария, если где-либо его встретит. Сообщение сопровождается изображением нескольких ножей.

Впоследствии пользователь, представившийся в соцсети как Алексис и указавший в качестве места проживания Лондон, удалил свой твит. Тем не менее парламентарий обратился в полицию. Там уже подтвердили, что проводят по факту угроз проверку.

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Британские журналисты полагают, что к отправке сообщений с угрозами парламентариям-лейбористам может быть причастна организация Momentum, которую считают близкой к партийному лидеру Джереми Корбину.

Корбин выступал против бомбежек, однако партии не удалось прийти к единому мнению на этот счет, после чего ее лидер разрешил парламентариям голосовать по собственному усмотрению. В результате многие лейбористы поддержали бомбардировки.

Сам Корбин уже дистанцировался от поступающих отдельным членам его партии угроз и призвал всех лейбористов к терпимости в отношении однопартийцев. Представители Momentum также заявили, что не имеют отношения к этим угрозам и не поддерживают их.

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Как сообщал УНИАН, парламент Великобритании проголосовал за начало авиаоперации против "Исламского государства" в Сирии.Такое решение в ночь на четверг, 3 декабря, поддержали 397 членов нижней палаты при 223 голосах против.

До этого британская авиация больше года наносила авиаудары по позициям группировки на территории Ирака, однако для применения авиации и на территории Сирии требовалось отдельное разрешение парламента.