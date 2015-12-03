Война в Сирии: Красный Крест предупредил о гуманитарной катастрофе
Международный комитет Красного Креста предупреждает о катастрофической гуманитарной ситуации в Сирии в связи с наступлением зимы. В выпущенном в Женеве заявлении говорится, что около 12 миллионов сирийцев, включая пять с половиной миллионов детей, срочно нуждаются в помощи.
Комитет также призвал предоставить гуманитарным агентствам более широкий доступ к нуждающимся, передает Русская служба BBC.
В заявлении не упоминается начало британской военной операции против экстремистской группировки "Исламское государство".
Накануне британские парламентарии большинством голосов проголосовали за решение начать авиаудары по позициям ИГ в Сирии, и в четверг Королевские ВВС уже осуществили первые вылеты.
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По словам министра обороны Майкла Фэллона, удары были нанесены по нефтяным районам на востоке Сирии.
С критикой британской операции выступил ряд сирийских активистов. В частности, группа Raqqa is Being Slaughtered Silently ("Ракку медленно убивают") заявила, что авиаудары не изменят ситуацию в Сирии.