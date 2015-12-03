Война в Сирии: Красный Крест предупредил о гуманитарной катастрофе

Комитет также призвал предоставить гуманитарным агентствам более широкий доступ к нуждающимся, передает Русская служба BBC.

В заявлении не упоминается начало британской военной операции против экстремистской группировки "Исламское государство".

Накануне британские парламентарии большинством голосов проголосовали за решение начать авиаудары по позициям ИГ в Сирии, и в четверг Королевские ВВС уже осуществили первые вылеты.

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По словам министра обороны Майкла Фэллона, удары были нанесены по нефтяным районам на востоке Сирии.

С критикой британской операции выступил ряд сирийских активистов. В частности, группа Raqqa is Being Slaughtered Silently ("Ракку медленно убивают") заявила, что авиаудары не изменят ситуацию в Сирии.