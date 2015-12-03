The Washington Post: Великобритания присоединяется к воздушной кампании против "Исламского государства" в Сирии

Об этом пишут Грифф Витт и Кэрол Морелло в статье под названием «Великобритания присоединяется к воздушной кампании против «Исламского государства» в Сирии», опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Несколько часов спустя, правительство объявило о начале британских авиаударов в Сирии.

Голосование положило конец странному году в военному сотрудничеству между Соединенными Штатами и Великобританией, в ходе которого британцы присоединились к американцам в бомбардировках «Исламского государства» в Ираке, но не переступали границы с Сирией. Осенью прошлого года британское правительство аргументировало это тем, что - в отличие от Ирака - сирийское правительство не просило об интервенции Запада.

Но после того, как «Исламское государство» взяло на себя ответственность за террористические атаки в Париже в прошлом месяце, в которых погибло 130 человек, Кэмерон пообещал расширить военный вклад его страны в операции в обоих главных убежищах террористической группы.

Он выполнил это обещание в среду вечером, получив решающее большинство голосов от британской Палаты общин, 397 законодателей голосовали за авиаудары, и 223 – против.

Десятки членов оппозиционной Лейбористской партии нарушили строй и присоединились к правящим консерваторам Кэмерона в пользу предложения, согласно которому «Исламское государство» является «прямой угрозой Соединенному Королевству», и которое цитирует резолюцию ООН в отношении группы в качестве оправдания для атак.

Президент Обама приветствовал голосование парламента и заявил, что Соединенные Штаты с нетерпением ждут, когда британские войска присоединятся к коалиции в небе над Сирией. «Мы... будем работать над тем, чтобы как можно быстрее включить их в деятельность нашей коалиции», сказал президент в своем заявлении.

Участие Великобритании вряд ли изменит военный баланс в Сирии, хотя ее армия действительно задействует высокоточное ракеты «Бримстоун», которые считаются важным ресурсом для возглавляемого США альянса.

Более значительным, вероятно, будет политический эффект, ведь это сигнал о возвращении жизненно важного союзника США, который, казалось, в последние годы отступил от глобальных дел после неудач в Ираке и Афганистане. Другие страны, в частности Франция, бомбардируют объекты «Исламского государства» в Сирии в течение нескольких месяцев.

«Есть один фундаментальный вопрос: готова ли Британия поддержать своих союзников», сказал Джон Бью, профессор кафедры военных исследований Королевского колледжа в Лондоне. «Для Британии, это осторожный шаг назад на мировую арену».

В среду госсекретарь США Джон Керри заявил, что в ближайшее время он ожидает от других партнеров по НАТО принятия решения о том, как увеличить свой вклад в военную кампанию в Сирии, в которой доминируют американские военно-воздушные силы.

Выступая в конце двухдневного заседания министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, в ходе которого он оказывал давление на 27 своих коллег, чтобы те внесли более значимый вклад, Керри выразил благодарность Кэмерону за то, что он попросил парламент отправить военные самолеты в Сирию. Он также приветствовал решение Германии об отправке 1 200 солдат в небоевой роли для поддержки коалиции, состоящей из 65 государств, которая борется с боевиками «Исламского государства».

Керри заявил, что ожидает от ряда других стран принятия решений о том, как они будут расширять свои усилия, это касается военной помощи, сбора разведывательной информации или поддержки другими способами, в том числе медицинскими учреждениями и дозаправками.

Резолюция, принятая парламентом Великобритании, намеренно исключает наземные войска. Но это помогает снять необоснованное ограничение, которое оспаривал Кэмерон, и которое не позволяло британским военным самолетам бомбардировать «Исламское государство» на другой стороне границы, что казалось бессмысленным, поскольку террористическая группа завоевала территорию как в Ираке, так и в Сирии.

Пытаясь защитить свой военный план, Кэмерон утверждал, что если они останутся в стороне, то это будет рассматриваться во всем мире - и особенно на Ближнем Востоке - как опасный отказ Великобритании от своих моральных обязанностей.

«Мы вовсе не нападаем на ислам, мы занимаемся его защитой. Нет риска, что наши действия приведут к радикализации британских мусульман, на самом деле, бездействие фактически означало бы, что мы предали британских мусульман и более широкую религию ислам, когда они нуждались в помощи», сказал он.

Голосование существенно раскололо лейбористов, чей склонный к пацифизму лидер Джереми Корбин, выступал категорически против [предложения Кэмерона]. Корбину, возможно, удалось бы заблокировать предложение правительства, если бы он настоял на том, чтобы члены его партии присоединились к нему на голосовании. Но столкнувшись с восстанием – и угрозами отставки – от самых старших членов партии, он, вместо этого, в понедельник решил позволить лейбористам «голосовать свободно».

Такой выбор гарантировал Кэмерону победу. Но Кэмерон чуть было не загубил голосование, когда во вторник вечером призвал колеблющихся членов своей партии не переходить на сторону «Джереми Корбина и кучки сторонников террористов».

В среду на Кэмерона оказывали давление, чтобы он извинился, но он отказался, сказав, что уважает тех, у кого иная точка зрения. «Я уважаю тот факт, что мы все обсуждаем методы борьбы с терроризмом», сказал он, «а не необходимость борьбы с ним».

Корбин в среду отверг идею того, что авиаудары могут быть эффективными в прекращении сирийской войны, он вспомнил британское участие в Ираке в качестве доказательства того, что военные кампании порождают больше насилия и антизападных настроений.

Участие Великобритании во вторжении в Ирак в 2003 году происходило под руководством премьер-министра из партии лейбористов Тони Блэра - человека, которого, по словам Корбина, можно обвинить в военных преступлениях.

На фоне громкого шума консерваторов, Корбин сказал, что авиаудары в Сирии приведут к "непредвиденным последствиям", в том числе к большему количеству жертв среди гражданского населения, а также к повышению мотивации экстремистов совершать теракты в Британии.

Он призвал членов парламента «сделать шаг назад и проголосовать против еще одного злосчастного поворота в нескончаемой войне с терроризмом». Великобритания, сказал он, должна сосредоточиться на мирных переговорах, а не на бомбардировках, которые приведут к "смертям невинных".

Но одно из самых убедительных выступлений дня в пользу бомбардировок в Сирии прозвучало от уполномоченного Корбина по вопросам внешней политики, Хилари Бенн, которая с воодушевлением призвала Британию противостоять "фашистам".

«Эти люди презирают нас и наши ценности», сказала она.

Выступление было встречено аплодисментами обеих сторон палаты, а Корбин лишь угрюмо за этим наблюдал.

Присоединение Великобритании к сирийской воздушной кампании усугубляет ситуацию в и без того переполненном военными самолетами небе.

Соединенные Штаты провели подавляющее большинство бомбардировок, но Франция увеличила свой склад в течение нескольких недель после терактов в Париже. Саудовская Аравия, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Катар также принимали участие, хотя сейчас оно существенно сократилось.

Тем временем, к сирийским военным самолетам присоединились российские самолеты, которые осуществляют агрессивные бомбардировки групп, выступающих против правительства президента Башара аль-Асада.