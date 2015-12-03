Туск уверен, что прибывающих в Евросоюз беженцев необходимо проверять полтора года

Председатель Евросовета Дональд Туск считает, что прибывающих в Евросоюз беженцев нужно проверять на безопасность до 18 месяцев, прежде чем разрешить им въезд на территорию стран ЕС, сообщает ZN.ua со ссылкой на The Guardian.

По словам Туска, беженцев следует размещать на эти 18 месяцев в специальных центрах на территории Евросоюза.

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"Не стоит преуменьшать роль безопасности. Если вы хотите проверять мигрантов и беженцев, нужно больше времени, чем всего лишь одна минута для снятия отпечатков пальцев. В международном праве и европейских законах есть такое правило о 18 месяцах, как времени, необходимом для проверки. Вы можете и вы должны удерживать мигрантов так долго, как это потребуется для проверки", - сказал Туск.

По его мнению, усиление контроля на внешних границах ЕС поможет снизить количество людей, которые готовы ехать в Европу. Туск отметил, что "сегодня попасть в Европу, попросту говоря, слишком легко".

Напомним, согласно прогнозу Евросоюза, еще три миллиона мигрантов прибудут в Европу к концу следующего года. По данным ООН, более 750 тысяч беженцев прибыли к берегам Европы через Средиземное море с начала 2015 года.