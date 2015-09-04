ООН призывает Евросоюз принять до 200 тысяч беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антониу Гутерреш призвал страны Евросоюза принять до 200 тысяч мигрантов, прибывающих из Сирии, Ирака и Афганистана, сообщает Русская служба Би-би-си.

По словам Гутерреша, странам ЕС необходимо предоставлять больше возможностей беженцам, легально прибывающим в Европу.

Он также призвал Евросоюз выработать единую стратегию по решению кризиса с мигрантами, а также призвал власти Греции, Венгрии и Италии оборудовать центры по приему и регистрации беженцев.

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Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна должна защищать свои границы от наплыва беженцев.

По его словам, необходимо четко выполнять миграционные законы ЕС при регистрации тысяч мигрантов, прибывающих на поездах в Будапешт.

По данным ООН, с начала года границы Евросоюза пересекли около 300 тысяч беженцев. Только за прошлый месяц в Европу прибыли 107,5 тысяч нелегальных мигрантов.