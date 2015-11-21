СБ ООН принял резолюцию о борьбе с "Исламским государством"

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Странам - членам организации также рекомендовано пресекать финансирование терроризма и препятствовать поездкам боевиков в Ирак и Сирию.

"Исламское государство" представляет собой глобальную и беспрецедентную угрозу международной безопасности", - говорится в тексте резолюции.

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В документе осуждаются нападения в Анкаре, Бейруте и Париже, а также уничтожение российского авиалайнера над Синайским полуостровом.

Проект резолюции был представлен Францией накануне. Как отмечают наблюдатели, в некотором смысле французский документ конкурирует с проектом резолюции по борьбе с терроризмом, который днем ранее Россия внесла в Совет Безопасности.