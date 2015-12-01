США направят отряд спецназа в Ирак для поисков лидеров ИГИЛ - Пентагон
18:21, 01 декабря 2015Мир
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США намерены направить в Ирак для борьбы с боевиками «Исламского государства» специальный отряд.
REUTERS
Об этом сообщил глава Пентагона Эштон Картер, передает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.
При этом он отметил, что данные силы смогут также совершать боевые действия в Сирии.
«Данные специальные силы в течение длительного времени смогут совершать рейды, освобождать заложников, собирать разведданные и захватывать лидеров ИГ», - сказал Картер.
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Как сообщал УНИАН, Пентагон хочет внедрить своих солдат в ряды к местным вооруженным формированиям в Ираке и Сирии.
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