США направят отряд спецназа в Ирак для поисков лидеров ИГИЛ - Пентагон

Об этом сообщил глава Пентагона Эштон Картер, передает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.

При этом он отметил, что данные силы смогут также совершать боевые действия в Сирии.

«Данные специальные силы в течение длительного времени смогут совершать рейды, освобождать заложников, собирать разведданные и захватывать лидеров ИГ», - сказал Картер.

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Как сообщал УНИАН, Пентагон хочет внедрить своих солдат в ряды к местным вооруженным формированиям в Ираке и Сирии.