Белый дом: Россия несколько усилила бомбардировку позиций ИГИЛ в Сирии - Reuters

Заместитель советника президента США по национальной безопасности Бен Родс сказал журналистам, что до этого Россия далеко не всегда делала мишенью позиции ИГИЛ, сообщает Reuters.

Однако, согласно сообщению, карты российских авиаударов, подготовленные британским правительством, показывают, что, по крайней мере по состоянию на прошлую неделю, количество авиаударов Москвы по территориям в Сирии, не занятым ИГИЛ, не сильно изменилось.

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Согласно картам, подавляющая часть российских авиаударов приходятся на территории, за которые повстанцы при поддержке США борются с президентом Сирии Башаром Асадом, в то время как относительно небольшое количество приходится на занятые ИГИЛ районы в Эр-Ракке, Дэйр-эз-Зоре и на востоке Алеппо.

Напомним, ранее исследовательская команда Bellingcat провела геолокацию и независимую верификацию видео, опубликованных Минобороны РФ, после того, как появились сообщения с мест о том, что российские авиаудары поражают группировки, не относящиеся к "Исламскому государству" (ИГ).

"Мы можем с уверенностью заявить, что подавляющее большинство российских авиаударов пришлись по позициям, занимаемым группировками повстанцев, не относящимися к ИГ и представляющими непосредственную угрозу сирийскому режиму и его главе Башару Асаду. При этом территория ИГ редко подвергалась авиаударам: из 60 авиаударов, запечатленных на видео, только один пришелся по ИГ и по тому месту, о котором заявило МО РФ. 14 других авиаударов также пришлись по тем местам, о которых заявило МО РФ, но они не находятся под контролем ИГ", - отмечали исследователи.