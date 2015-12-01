Состоялся первый в мире коммерческий перелет в Антарктиду

Об этом сообщает агентство FlashNord со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

«Первая в истории посадка коммерческого пассажирского самолета Boeing 757-200 ЕR на ледовую взлетно-посадочную полосу в Антарктиде произошла 25 ноября на леднике Юнион Глэйшер. Рейс был выполнен из чилийского Пунта-Аренаса», — рассказал представитель перевозчика, передает Lenta.ru.

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Компания Antarctic Logistics & Expeditions ежегодно доставляет в Антарктиду около 500 туристов. Обычно для этих целей фрахтуются самолеты Lockheed Hercules L-382G или Ил-76-ТД. Перелет «Боинга» был предпринят с целью доказать целесообразность осуществления коммерческих пассажирских авиаперевозок на Юнион Глэйшер.

В авиакомпании уже заявили, что готовы открыть рейсы на южный материк. На маршруте будут использовать тот же Boeing-757, в котором 62 места будут бизнес-класса, так как полеты в Антарктиду привлекают в основном состоятельных туристов.