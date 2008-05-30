Негативные заявления России приводят к поддержке Украины в ЕС

Представитель Украины при ЕС, Посол Андрей ВЕСЕЛОВСКИЙ заявляет, что Украина фактически получила политическую поддержку ЕС в ответ на негативные заявления России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он сказал журналистам, комментируя итоги заседания Украина – Тройка ЕС на уровне министров иностранных дел, которое состоялось 22 мая в Любляне.

«Можно сказать, что мы имеем политическую поддержку ЕС», - отметил он.

А.ВЕСЕЛОВСКИЙ сообщил, что во время заседания европейская сторона сама затронула этот вопрос, выразив обеспокоенность отдельными заявлениями российских политиков, которые фактически подвергали сомнению территориальную целостность Украины.

«Представители ЕС сразу сказали: «Мы знаем о тех заявлениях, которые звучали. Мы знаем о том, что отдельные чиновники российские приезжают и подвергают сомнению вашу территориальную целостность, мы встревожены этим, и мы, бесспорно, будем делать определенные выводы из этого и, соответственно, говорить с нашими российскими коллегами. Мы считаем, что это неправильно», - сообщил А.ВЕСЕЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в последнее время со стороны российских политиков неоднократно звучали заявления о возможности продления срока пребывания Черноморского флота России в Севастополе и после 2017 года, а мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ, выступая в Севастополе, заявил, что вопрос принадлежности Крыма Украине еще требует решения, после чего СБУ запретила ему въезд в Украину.