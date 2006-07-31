В Конго состоялись первые за 40 лет демократические выборы

В Демократической Республике Конго состоялись первые за 40 лет демократические выборы президента и парламента, сообщает “Немецкая волна”.

Как отмечают международные наблюдатели, голосование прошло мирно. Только в восточных провинциях были зафиксированы отдельные инциденты, когда сторонники оппозиции, которая призывала бойкотировать выборы, подожгли несколько домов.

Также сообщалось о длинных очередях перед участками, что свидетельствует о высокой активности избирателей.

На должность главы государства претендовало более 30 кандидатов. Желающих получить депутатский мандат было зарегистрировано около десяти тысяч человек.

Первые результаты волеизъявления будут известны только через три недели. Если ни один из претендентов на высшую должность в государстве не наберет абсолютного большинства голосов, то 29 октября состоится второй тур президентских выборов. Для того, чтобы обеспечивать порядок в стране во время голосования, в Конго прибыли 19 тысяч международных миротворцев.